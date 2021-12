Arrivano 500 e-bike a Roma, le bici elettriche in condivisione di Bird

Cinquecento e-bike in modalità sharing. Sulle strada della capitale sono approdate le bici elettriche di Bird.

Le caratteristiche della Bird bike

Grazie motore elettrico ad alta potenza, la Bird bike è in grado di affrontare salite con una pendenza fino al 20%, rendendola perfetta per muoversi tra i colli di Roma. Dotata di pneumatici di grandi dimensioni, queste biciclette sono munite anche di un cestello anteriore, una dotazione utile nel trasporto cittadino. Il mezzo fornito da Bird, inoltre, dispone di tecnologia di georeferenziazione e geolocalizzazione. I ciclisti potranno accedere alla e-bike tramite la scansione in app del codice QR presente su ogni modello, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e potranno avere una corsa gratuita (fino a 15 minuti) come parte dell'offerta di lancio dell’e-bike.

“Per le città è sempre più importante offrire reti di trasporto efficienti e collaborative e Bird lavora con le istituzioni in questa direzione - ha dichiarato Cristina Donofrio, general manager per l’Italia di Bird che, nella capitale, è approdato con il proprio parco mezzi già nel 2020 - Siamo fieri di poter ampliare la nostra partnership con la città di Roma, che sta investendo molto per diventare un modello di mobilità sostenibile, e noi siamo pronti per supportarli in questo importante percorso”.

Gli spostamenti in bici

Al lancio del nuovo servizio ha preso parte anche Eugenio Patanè, l’assessore capitolino alla mobilità. “La bicicletta è un mezzo di trasporto vero e proprio, non è un hobby, e deve entrare nella cultura dei romani come mezzo di spostamento a tutti gli effetti. In questa ottica, abbiamo nel nostro programma l'obiettivo dei 150 chilometri di ciclabili in città”, ha commentato Patané.

“In tema di sharing mobility - ha aggiunto l’assessore capitolino - possiamo dire che abbiamo completato quella che chiamerei la ‘Fase 1’, che è consistita nel far entrare nella cultura della mobilità romana il fatto che si possa anche utilizzare un mezzo in condivisione. La fase 2, ora, consisterà nel tentare di dare a questi strumenti una funzione trasportistica vera e propria. È evidente che questo comporterà anche un'altra grande innovazione: i 28mila mezzi dello sharing che oggi sono concentrati soprattutto in centro, dovranno invece essere diffusi su tutto il territorio per ridurre in maniera consistente il traffico privato in tutte le zone della città”.

La sinergia

Le e bike rappresentano solo l’ultima iniziativa messa in campo dall’azienda per soddisfare la crescente domanda di un trasporto ecologico che sia davvero completo e intermodale: Bird collabora infatti anche con servizi come Zig Zag, garantendo più opzioni agli utenti per trovare i veicoli. “ll nostro obiettivo è fornire soluzioni sostenibili, sicure e divertenti. L'integrazione con Bird – ha commentato Emanuele Grazioli, Co Fondatore di Zig Zag – arricchisce l'offerta per i nostri clienti, che beneficeranno di soluzioni di mobilità sempre più ampie e sostenibili".