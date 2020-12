Quanti giri del raccordo di Roma si fanno con un’auto elettrica? I risultati in un test

Il 2020 si chiude con un boom di vendite di auto elettriche, in particolare per quanto riguarda quelle da città. Automobili di taglia compatta che, grazie al loro prezzo accessibile, possono beneficiare pienamente degli incentivi.

Il magazine InsideEvs.it specializzato nella mobilitù elettrica ha realizzato indipendentemente un test per misurare l’efficienza reale dei 9 modelli più popolari di recente introduzione sul mercato.

Il test sul GRA

Il test è stato svolto lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma (carreggiata esterna), un circuito naturale di circa 68 chilometri perfetto per riprodurre condizioni di viaggio extra urbane in un contesto di traffico molto variabile. Le 9 auto hanno viaggiato insieme fino all’esaurimento della batteria, seguendo delle precise regole: velocità massima compresa fra 90 e 100 km/h, climatizzatore automatico impostato a 22° C e uno stile di guida neutro per simulare il comportamento di un automobilista medio.

I risultati sono stati misurati in termini di autonomia complessiva - convertiti in giri di Grande Raccordo Anulare - ma anche in consumi di energia in kWh/100 km, un’unità di misura molto importante con cui le persone devono familiarizzare per imparare a valutare l’efficienza effettiva dei singoli modelli elettrici. Efficienza che dipende da numerose variabili: peso dell’auto, aerodinamica, prestazioni e altre soluzioni tecniche adottate dal costruttore.

Le auto elettriche migliori

In base al test svolto dal magazine InsideEvs.it la migliore auto elettrica, prima in classifica, è la Renault Zoe che ha svolto 4,3 giri consumando 16,1 kWh/100 km; al secondo posto troviamo Opel Corsa-e che ha effettuato 4,1 giri con un consumo energetico di 16,3 kWh/100 km . Sul podio - al terzo posto - anche la Peugeut e-208 che ha svolto 4 giri con un consumo di energia di 16,4 kWh/100 km.

Seguono VW e up!, Fiat 500e 42 kWh, Mini Cooper SE, Mazda MX 30, Honda e, Smart ForFour EQ.

Di seguito i dati con i risultati del test svolto dal magazine InsideEvs.it.