L'App Moovit arriva nella provincia di Roma

Moovit l’app numero uno al mondo per la mobilità urbana sbarca a Guidonia, Montelibretti, Palombara Sabina e Santa Marinella.

All’interno dell’app sono state completamente mappate e inserite le 23 linee operate da BIS e le oltre 630 fermate presenti nei territori di Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina e Santa Marinella.

Moovit e la collaborazione con il trasporto pubblico del Lazio

Ad annunciare questo nuovo servizio è proprio Moovit in un comunicato congiunto con la Bis International Service la società di trasporto pubblico che opera nella provincia di Roma e che collaborerà con l’app per la mobilità urbana. Si tratta dell’ennesima collaborazione di Moovit con gli operatori del trasporto pubblico del Lazio, infatti l’app già lavorava insieme ad Atac e Cotral.

Questa partnership consente agli utenti del trasporto pubblico di visualizzare direttamente nello smartphone tutte le informazioni per spostarsi in provincia di Roma con qualsiasi mezzo pubblico e trovare le soluzioni migliori per raggiungere la propria destinazione e per conoscere l’orario di arrivo del mezzo pubblico alla fermata e il costo del biglietto. L’app è disponibile in 46 lingue differenti e, grazie alla posizione Gps individuata dal dispositivo, imposta automaticamente l’area in cui si ci si trova

Il servizio aiuterà tutti i lavoratori, gli studenti ed i turisti che spesso trovano difficoltà nel muoversi nel trasporto pubblico. E con le funzioni di VoiceOver e TalkBack aiuteranno anche gli utenti con disabilità visive. Inoltre se si entra in un’area specifica servita da servizi in condivisione o da taxi Free Now o Wetaxi Moovit indica piccoli tragitti da compiere con servizi alternativi.

I commenti

Samuel Sed Piazza, direttore europeo delle partnership di Moovit ha dichiarato che questa partnership "offrirà a pendolari, turisti e viaggiatori business strumenti nuovi e innovativi per spostarsi in maniera veloce ed efficiente in provincia di Roma".

Cesare Cialone, Amministratore di BIS sottolinea che la colloborazione con Moovit "aggiunge valore al servizio della società e migliora la qualità dell'informazione per gli utenti".