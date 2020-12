App Moovit e monopattini Voi insieme per una mobilità sempre più integrata a Roma

Moovit, app numero uno al mondo per la mobilità urbana già utilizzata da oltre 930 milioni di utenti, e Voi, operatore svedese leader europeo nella micromobilità, presente a Roma e a Milano e in altri 11 paesi al mondo, stringono una partnership strategica per offrire agli utenti un’esperienza di mobilità integrata.

Le informazioni raccolte da Moovit dimostrano come i monopattini elettrici non siano dei mezzi sostitutivi al trasporto pubblico ma si integrano perfettamente con il sistema esistente. Per questo motivo, inserire i monopattini Voi in Moovit è un altro tassello fondamentale nella costruzione di una mobilità integrata che raggruppi in un'unica app tutte le opzioni disponibili a Roma e Milano: dagli autobus alla metropolitana, dai monopattini elettrici ai taxi.

Da oggi dunque all’interno dell’app Moovit nel pianificare un tragitto per raggiungere una destinazione gli utenti romani e milanesi potranno individuare e scegliere facilmente anche i monopattini Voi: 750 quelli disponibili a Milano da settembre, 1000 quelli a Roma da ottobre.

“Siamo felici di dare il benvenuto ai monopattini Voi all’interno della nostra applicazione” commenta Samuel Sed Piazza, responsabile italiano di Moovit “Si tratta di una partnership importante che andrà ad aiutare tanti cittadini di Roma e Milano a spostarsi facilmente e in modo sostenibile in città. Più persone scelgono di abbandonare l’auto privata in favore dei mezzi pubblici e dei mezzi di mobilità alternativa meno impattanti, più le nostre città risulteranno vivibili. Siamo consapevoli che i monopattini elettrici non sono la soluzione a tutti i problemi di mobilità, ma rappresentano degli strumenti utili laddove il trasporto pubblico non arriva in maniera capillare”.

“I cittadini sono sempre più attenti alla questione ambientale e sono alla ricerca di mezzi di trasporto green, veloci e smart per muoversi in città. I nostri monopattini elettrici offrono oggi un’alternativa più rapida rispetto agli spostamenti a piedi e una soluzione più ecologica ai mezzi a combustione fossile, aiutando le città a diventare più accessibili, vivibili e sostenibili. Siamo molto felici di questa partnership con Moovit. Unendo le forze, possiamo fare un passo avanti nel rendere la mobilità più intelligente e più efficiente nelle città” - ha dichiarato Magdalena Krenek, General Manager di Voi Italia.