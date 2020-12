Acea punta sulla mobilità elettrica: a Roma installerà 100 colonnine per la ricarica. Ecco dove

Nell’ambito del Piano Mobilità Elettrica di Roma Capitale, la Conferenza dei Servizi ha approvato il progetto di ACEA che dà il via, in questa fase iniziale, all’installazione di oltre 100 colonnine di ricarica per veicoli elettrici su tutto il territorio della città.

Il progetto è parte del piano di sviluppo nel settore della mobilità elettrica che l’azienda intende portare avanti nei prossimi anni; infatti nel Piano industriale 2020-2024, recentemente approvato, il Gruppo ha previsto entro il 2024 l’installazione di 2.200 colonnine elettriche, delle quali oltre 2.000 a Roma, per un investimento complessivo di 29 milioni di Euro.

Le prime 100 colonnine che verranno installate a Roma nei prossimi mesi erogheranno energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili e utilizzeranno due diverse tecnologie, una a corrente alternata, “Quick”, per una ricarica standard, l’altra a corrente continua, “Fast”, per una ricarica più veloce ed efficiente. La scelta delle aree su cui posizionare i punti di ricarica si è basata su uno studio che ha permesso di individuare le zone della Capitale dove maggiore è la richiesta da parte degli utenti, questo per favorire la più capillare distribuzione geografica dell’infrastruttura e il più ampio utilizzo da parte dei cittadini.

L’implementazione delle colonnine sarà realizzata da ACEA Innovation, la società del Gruppo che si occupa della gestione delle infrastrutture di ricarica (Charge Point Operator) e che ha recentemente acquisito “Electric Drive Italia”, società specializzata nel campo della progettazione e realizzazione di piattaforme gestionali ICT per l’erogazione di servizi per la mobilità elettrica.

La mobilità elettrica è un settore di interesse per ACEA anche al di fuori del territorio romano. Umbria Energy, società del Gruppo che opera in Umbria, si è aggiudicata come mandataria di un raggruppamento di imprese, la gara indetta dal Comune di Terni che prevede l’installazione sul territorio comunale di 46 colonnine di ricarica.

“Nei prossimi anni investiremo in maniera importante nella mobilità elettrica con l’obiettivo di diventare uno dei principali player per l’e-mobility a Roma, ma guardiamo con interesse anche al di fuori del territorio della Capitale - ha dichiarato Giuseppe Gola, Amministratore delegato del Gruppo ACEA -. L’ingresso in questo mercato è in linea con la nostra strategia che punta a supportare la transizione energetica per favorire uno sviluppo della mobilità sostenibile, in particolare all’interno dei grandi centri urbani dove è più forte l’impatto ambientale, in coerenza con gli obiettivi del Green Deal e con i valori dell’azienda. Per favorire tale passaggio è prioritario sviluppare nelle nostre città infrastrutture di ricarica capillari, sorrette da una rete di distribuzione intelligente, flessibile e resiliente. Questo percorso non poteva che partire da Roma, città alla quale siamo storicamente legati e dove ACEA ha contribuito da sempre allo sviluppo delle infrastrutture idriche ed elettriche”.

MUNICIPIO INDIRIZZO/ UBICAZIONE 2 Via di Priscilla, 55 2 Via Migiurtinia, 33 2 Via Migiurtinia, 33 2 Via Reno, 18a - Roma 2 Via Reno, 18a - Roma 2 Viale B. Buozzi angolo via A. Gramsci - Roma 2 Viale B. Buozzi angolo via A. Gramsci - Roma 2 Viale Parioli 164 - Roma 3 Via di Settebagni, 281 3 Via Francesco d'Ovidio, 95 3 Via Franco Sacchetti, 18AB 3 Via Salaria, 1373 3 Viale Tirreno, 140 4 Via Giovanni Pittaluga 42 4 Via Sante Bargellini, 9 5 Piazza Roberto Malatesta 18 5 Via Anagni, 31 5 Via Anagni, 31 5 Via dei Castani,47c 5 Via dei Frassini, 34 5 Via delle Noci 14 5 Via Filarete, 23 5 Via Renzo da Ceri 126 5 Via Roberto Malatesta 344 5 Via Tor de' Schiavi, 271 5 Via Tor de' Schiavi, 271 6 Via Giorgio Grappelli 6 Via Giovanni Alessandri, 35 6 Via Giovanni Alessandri, 35 6 Via Schiavonetti, 270 6 Via Schiavonetti, 270 6 Viale Francesco Caltagirone, 370 7 Via Antonio Ciamarra, 295 7 Via Calpurnio Fiamma, 40 7 Via Elvidio Prisco, 41 7 Via Elvidio Prisco, 41 7 Via Flavio Stilicone, 189 7 Via Giulio Agricola, 128 7 Via Matera, 41 7 Via Matera, 41 7 Via Menghini, 53 7 Via Passo Lombardo, 18 7 Via Ponzio Cominio, 17 7 Via Ponzio Cominio, 17 7 Via Scribonio Curione, 104 7 Via Scribonio curione, 51 7 Via Taranto 80 7 Via Taranto 80 7 Via Todi, 72 7 Via Torre di Mezzavia, 11 7 Via Tuscolana 1472 7 Via Tuscolana 1472 7 Via Tuscolana, 1032 7 Via Tuscolana, 689 7 Via Tuscolana, 801 7 Via Tuscolana,180 7 Via Tuscolana,180 7 Viale Tito Labieno, 34 8 Piazza Giovanni da Verrazzano 60 8 Via Aristide Leonori, 21 8 Via Badia di Cava 130 8 Via Bartolomeo Diaz, 32 8 Via Benedetto Croce 40 8 Via Benedetto Croce, 50 8 Via Gaetano Trezza, 35 8 Via Gerolamo Benzoni, 21 8 Via Mario Musco, 75 8 Via Rodrigo de Triana 8 Via Silvio D'Amico 113 8 Via Silvio d'Amico, 5 8 Via Simone Martini, 115 8 Viale Marco Polo 31 8 Viale Marco Polo 31 8 Viale Marco Polo 8 8 Viale Marco Polo 8 9 Piazza Pakistan 1 9 Piazza Pakistan 1 9 Via delle Montagne Rocciose 53 9 Via di Decima 15 9 Via Salvatore Quasimodo 129 9 Via Salvatore Quasimodo 129 9 Viale America 73 9 Viale Beethoven 73 9 Viale Beethoven 73 9 Viale dell'Oceano Pacifico, 4 9 Viale di Val Fiorita 86 9 Viale di Val Fiorita 86 10 Piazza della Stazione Vecchia 10 Piazza della Stazione Vecchia 10 Via delle Azzorre 402 11 Lungotevere degli Inventori 69 11 Piazzale Augusto Righi, 4 11 Piazzale Augusto Righi, 4 11 Via Cesare Giulio Viola 15 11 Via Cesare Giulio Viola 15 11 Via Gerolamo Cardano, 14 11 Via Oderisi da Gubbio 85 11 Via Oderisi da Gubbio 85 11 Via Portuense 1499 11 Via Salvatore Rebecchini 17 11 Via Salvatore Rebecchini 17 11 Via Salvatore Rebecchini 85 11 Via Salvatore Rebecchini 85 12 Circonvallazione Gianicolense 226 12 Circonvallazione Gianicolense 87 12 Circonvallazione Gianicolense, 109 12 Via Ettore Rolli 40 12 Via Ettore Rolli 40 12 Via Ottavio Gasparri 24 12 Via Paola Falconieri 31 12 Viale dei Colli Portuensi 79 13 Via Giacinto de vecchi Pieralice 70 13 Via Giacinto de vecchi Pieralice 70 15 Piazza Stefano Jacini, 9 - Roma 15 Piazza Stefano Jacini, 9 - Roma