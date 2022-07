VIDEO | Ecco le nuove moto Yamaha per i carabinieri

Yamaha Motor scende in strada accanto ai Carabinieri grazie a una prima flotta di 48 Tracer 9 che verranno integrate entro la fine dell’anno con ulteriori 35 unità. In questo modo la casa di Iwata, grazie al programma Yamaha for Police in Italia, continua ad essere a fianco delle forze dell’ordine.

“Siamo molto soddisfatti e consideriamo questa la tappa di un percorso lungo e duraturo. Yamaha for Police è un altro modo di tradurre concretamente il nostro impegno nei confronti della collettività e di mettere al servizio dell’Autorithy il nostro know-how, la nostra tecnologia e la nostra propensione a essere tra la gente, anche per funzioni di tutela e supporto” dichiara Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha in Italia.

Durante lo svolgimento di tutte le attività a protezione dell’ordine e della sicurezza pubblica - dal controllo del territorio, alla tutela degli interessi diffusi della collettività - il personale potrà contare su un mezzo come la Tracer 9: agile, affidabile, versatile, pronta ad affrontare qualsiasi situazione che richieda repentini cambi di marcia o aderenza al terreno.

“Yamaha continua a confermarsi il mobility provider ideale a supporto della domanda B2B in particolare del mondo Authority. L’andamento molto positivo del nostro progetto, nato nel 2015, ci motiva ad investire sempre di più in questa direzione ed è la conferma che l’ampia gamma dei prodotti Yamaha sia la soluzione vincente per supportare molteplici bisogni su ogni tipologia di superfice: asfalto, acqua, neve, off road ” afferma Vito Caramia, Dealer Development & New Business Dept Manager.

La speciale fornitura, oltre che essere stata realizzata con i loghi e ed i colori della tradizionale livrea istituzionale dell’Arma dei Carabinieri, prevede un allestimento specifico progettato in partnership con INTAV Srl, composto da: faro lampeggiante a tecnologia LED montato su un palo telescopico ad estensione manuale; doppia coppia di lampeggianti frontali a tecnologia LED integrati al parabrezza di serie; Kit sonoro costituito da una coppia di altoparlanti in neodimio con profilo ribassato, master e slave, provvisti di modulo elettronico; sistema di gestione con pulsantiera stagna dotata di pulsanti retroilluminati, predisposizione radio veicolare per la connessione della flotta.

