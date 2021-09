Hyundai Driving Experience: 3 giorni di test drive con KONA Electric a zero costi e zero emissioni per scoprire tutti i vantaggi della guida elettrica

Il mercato auto si sta spostando sempre più verso soluzioni di mobilità elettrificata, ma sono ancora in tanti a mostrare scetticismo nei confronti dei modelli full-electric a batteria – facendosi condizionare da pregiudizi e dall’ansia da autonomia.

Per avvicinare le persone alla mobilità a zero emissioni e farne comprendere benefici e vantaggi, Hyundai Italia ha ideato il programma Hyundai Electric Driving Experience, un Long Test Drive su Nuova KONA Electric grazie al quale è possibile guidare il modello nella versione con batteria da 64 kWh. L’iniziativa è in vigore fino al 31 dicembre 2021 e consente di mettersi al volante del B-SUV a zero emissioni per la durata di tre giorni. In questo modo tutti avranno modo di scoprire in prima persona le doti del SUV elettrico più venduto in Italia nel 2020 e la sua notevole autonomia - fino a 484 km nel ciclo combinato WLTP e oltre 660 km nel ciclo urbano insieme a tutti i benefici derivanti dalla guida di una vettura elettrica in termini di sostenibilità, praticità, comfort e convenienza.

Per aderire al programma è possibile prenotarsi attraverso gli showroom Hyundai oppure direttamente online sul sito Hyundai.it grazie a un’interfaccia semplice e innovativa scegliendo fino a 3 giorni di test drive e il concessionario Hyundai di riferimento. Una volta completata la procedura inserendo i dati personali, una mail riepilogativa consentirà di confermare la prenotazione e lo showroom selezionato contatterà l’utente per definire insieme i dettagli per il ritiro e la riconsegna di Nuova KONA Electric. Tutte le vetture saranno inoltre fornite di cavo per la ricarica e Card Charge MyHyundai, il più esteso network di ricarica in Europa che consente di ricaricare comodamente alle colonnine dei principali operatori e a tariffe agevolate.

Dal lancio nel 2018, la domanda per Hyundai KONA Electric ha superato ogni aspettativa in Europa, grazie al suo potente powertrain elettrico, alla notevole autonomia e al look con stile da vero SUV. Recentemente aggiornato, il modello esprime la sua eccezionale tecnologia elettrica attraverso un design dalle linee pulite e filanti. Il frontale è caratterizzato da un look puro e pulito, con la griglia chiusa, le nuove luci diurne a LED e lo sportellino di ricarica asimmetrico. Il paraurti posteriore presenta dettagli a linee orizzontali per aggiungere valore al look della vettura, mentre i nuovi fari LED posteriori allungati richiamano l’aspetto del frontale.

Internamente, Nuova KONA Electric è dotata di un cluster digitale da 10.25’’ affiancato al display centrale da 10.25’’ compreso di navigatore (AVN), che rende sempre più accessibile la connettività, integrando funzionalità multimediali e di connettività, tra cui Bluelink, Hyundai LIVE Services, Apple CarPlay e Android Auto, disponibile anche in modalità wireless. Nuova KONA Electric offre due diversi powertain elettrici a zero emissioni che non scendono a compromessi in termini di prestazioni: la versione long-range con batteria da 64 kWh è dotata di un motore elettrico da 204 CV (150 kW) di potenza massima, che permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi; la versione standard ha una batteria da 39,2 kWh e un motore da 136 CV (100 kW), garantendo uno 0-100 km/h in 9,9 secondi. Entrambe le versioni sprigionano 395 Nm di coppia immediata, rendendo Nuova KONA Electric divertente da guidare grazie ad una piena potenza disponibile all’istante.

KONA Electric, già dal lancio del primo modello, si è distinta per una delle migliori autonomie nel segmento grazie un’elevata efficienza del powertrain: la versione con batteria da 64 kWh offre infatti un’autonomia al vertice della classe di 484 chilometri (WLTP) con una sola ricarica, mentre il modello da 39,2 kWh arriva fino a 305 chilometri (WLTP) con un’efficienza record di 14,3 kWh/100 km. Ricaricare la batteria agli ioni polimeri di litio dal 10% all’80% richiede solo 47 minuti, utilizzando un caricatore rapido (DC) da 100 kW. KONA Electric può essere dotata di un caricatore di bordo trifase da 10,5 kW, che consente tempi di ricarica notevolmente più brevi utilizzando colonnine di ricarica AC trifase o wall-box compatibili. I clienti hanno anche la possibilità di ricaricare la loro vettura dalla normale rete elettrica domestica, attraverso il cavo ICCB (In-Cable Control Box).

Nuova KONA Electric è inoltre dotata di un completo e innovativo pacchetto di sicurezza della famiglia Hyundai SmartSense per una maggiore tranquillità di guidatore e passeggeri. Tra questi il Rear Cross-Traffic Collision Avoidance (RCCA) e il Blind Spot Collision Avoidance (BCA), l’Avviso di Ripartenza (LVDA), il Safety Exit Warning (SEW) e il Rear Seat Alert (RSA), oltre alla Frenata Autonoma di Emergenza con Rilevamento Veicoli, Pedoni e Ciclisti (FCA), al Lane Keeping Assist (LKA) e allo Smart Cruise Control con Stop & Go.

Nuova KONA Electric, insieme a tutte le auto Hyundai commercializzate in Italia, rispetta già il ciclo di omologazione WLTP e dispone della garanzia unica Hyundai di “5 anni a km illimitati” e la garanzia di 8 anni/160.000 km sulla batteria ad alta tensione.