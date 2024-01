Tornado, Lazio fuori dal podio: ecco i numeri del 2023

È stato reso pubblico il rapporto sui tornado e trombe marine realizzato da Rete Meteo Amatori, punto di riferimento nel monitoraggio meteorologico in Italia nel 2023.

Nel Bel Paese lo scorso anno si sono registrati ufficialmente ben 62 tornado e 216 trombe marine, che ha rappresentato un aumento significativo di questi fenomeni meteorologici. Scopo del progetto è quello di offrire una panoramica dettagliata delle condizioni contribuendo a fornire informazioni preziose per la sicurezza e la preparazione della comunità.

Se un aumento si è registrato a livello nazionale, non vale lo stesso a livello regionale. Infatti nel Lazio sono stati registrati 4 tornando confermando lo stesso numero del 2022 dato che in quell'anno aveva portato la regione sul gradino più basso del podio nazionale, col fenomeno più eclatante che si registrò a Civitavecchia. Numeri più bassi del 2021 quando nel Lazio furono registrati 5 tornado.

Tornando al 2023 le regioni in cui si sono verificati di più questi fenomeni sono l’Emilia-Romagna e la Toscana con ben 9 tornado.

"Anche quest'anno abbiamo raggiunto un traguardo importante con questa raccolta dati, e siamo sicuri che possano essere essenziali alla comunità scientifica per lo studio del clima italiano" - ha dichiarato Andrea Pardini, Presidente e Fondatore di Rete Meteo Amatori - "Il nostro impegno nella catalogazione dei tornado in Italia è fondamentale per comprendere meglio i pattern meteorologici nel nostro Paese e contribuire ad una maggior consapevolezza su questi fenomeni”.