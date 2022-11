Maltempo: domani scuole chiuse a Ostia. In tutta Roma chiusi parchi e ville storiche

Scuole chiuse a Ostia martedì 22 novembre. Lo ha deciso il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, alla luce delle previsioni meteo, che per la giornata di martedì annunciano forti venti di burrasca sul litorale del Lazio.

L'ordinanza di chiusura, firmata in serata, prevede la sospensione dell’attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado nel X Municipio di Ostia. Per quanto riguarda invece il resto della città di Roma, l’ordinanza prevede per martedì la chiusura al pubblico di parchi, giardini, ville storiche e cimiteri su tutto il territorio comunale.

Proprio alla luce del fronte di maltempo atteso sul Lazio, la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporali in vigore nella notte tra lunedì 21 novembre e martedì 22 novembre, e per la giornata di martedì 22 novembre 2022.

Come spiegato da Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, sulla regione è prevista una perturbazione atlantica che a partire dalla notte porterà piogge e rovesci e che martedì si intensificherà, in particolare sulle zone costiere e su quelle interne, con possibili nubifragi e conseguenti allagamenti.