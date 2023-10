Meteo Roma, che tempo farà? Le previsioni fino a venerdì

La settimana di Halloween vedrà ancora condizioni meteo tipicamente autunnali con alcuni passaggi piovosi alternati a delle pause asciutte anche prolungate, con anche delle schiarite. "Il contesto termico resterà molto mite per la stagione, almeno fino a giovedì 2 novembre, poi da venerdì 3 osserveremo un calo termico più deciso", spiega Alessio Onori di 3bmeteo.

Nel dettaglio ci attende un peggioramento tra la tarda serata di lunedì e la prima parte di martedì 31, con precipitazioni più consistenti verso le aree interne appenniniche. Migliora già dal pomeriggio con tempo stabile in serata ovunque. Mercoledì asciutto al mattino, mentre nel pomeriggio saranno possibili delle piogge, più consistenti nei settori interni della regione. Giovedì giornata di attesa, con venti in deciso rinforzo da sud ovest con raffiche a tratti molto forti in serata e possibili mareggiate lungo le coste esposte. Possibili brevi piovaschi nel corso della giornata. Venerdì forte peggioramento nella notte, con passaggio piovoso temporalesco che attraverserà tutta la regione entro la mattinata di venerdì 3 novembre.

Gli accumuli più consistenti sono attesi nei settori appenninici al confine con l'Abruzzo, dove le precipitazioni potranno risultare più insistenti. Venti ancora sostenuti, specie lungo le coste. Attenzione quindi ancora a possibili mareggiate, in particolare nella mattinata del 3. Anche il fine settimana dovrebbe presentarsi incerto con occasione per altre piogge sparse ancora da dettagliare per entità e distribuzione.

In particolare per la città di Roma ci attende un passaggio temporalesco nelle prime ore di martedì 31, a cui seguirà un rapido miglioramento fin dal mattino, con schiarite nelle ore centrali. Tempo asciutto in serata/notte con clima più fresco. Mercoledì dopo una mattinata asciutta, sarà possibile qualche pioggia nel pomeriggio. Giovedì venti in rinforzo e possibili piovaschi al mattino. Peggiora in nottata, con passaggio temporalesco nelle prime ore di venerdì, a cui seguiranno altri rovesci in mattinata. Migliora dalle ore centrali con anche delle schiarite, seppur non si esclude qualche fenomeno residuo fin verso sera. Temperature altalenanti a tratti molto miti, con massime anche oltre i 20 gradi, in moderato calo da venerdì.