Meteo Roma, domenica di maltempo: le previsioni. Allerta gialla

Maltempo a Roma domenica 11 ottobre. Dopo alcuni giorni all'insegna delle consuete ottobrate, per domenica è atteso un peggioramento delle condizioni meteo. Colpa di una perturbazione in transito, che, secondo 3Bmeteo, potrà portare rovesci e temporali anche sulla Capitale, specie al mattino, contestualmente ad un calo delle temperature.

Previsti cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata, sono previsti 19mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20.4°C, la minima di 15.1°C, lo zero termico si attesterà a 2792m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia.

E a seguito delle previsioni meteo emesse dal Dipartimento della Protezione Civile in data odierna sulla base dei fenomeni previsti, della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo, il Centro Funzionale Regionale ha valutato dalle prime ore di mattino di domani, domenica 11/10/2020 e per le successive 18 - 24 ore una possibile situazione di criticità idrogelogica con allerta gialla.

La sala operativa permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto.

Anche il lunedì si mostrerà molto dinamico, tra nubi irregolari, occhiate di sole e ancora qualche rovescio o temporale possibile, in un contesto climatico più fresco. Pausa assolata martedì, in attesa di un nuovo probabile peggioramento mercoledì' da confermare.