Meteo: possibili temporali nel pomeriggio, allerta della protezione civile

Dal sole alla pioggia nel volgere di poche ore. Allerta meteo a Roma e nel Lazio con il dipartimento della protezione civile che ha emesso un "avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di oggi, venerdì 17 giugno 2022, e per le successive 6 ore si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale specie sui settori orientali".

Il centro funzionale regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e idrogeologica per temporali su Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri.

Meteo a Roma 17 giugno 2022

Come prevedono gli esperti meteorologi di 3Bmeteo, "sulla città di Roma noteremo un venerdì inizialmente soleggiato, segue un pomeriggio-sera variabile, con possibilità per qualche acquazzone o breve temporale in arrivo dall'entroterra. Temperature massime entro i 31-33°C. Tempo stabile e soleggiato tra weekend e inizio nuova settimana, con caldo e afa in aumento (anche nelle ore serali-notturne); valori massimi compresi tra 32 e 35°C mediamente".

"A Roma oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 2mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi - si legge ancora su 3Bmeteo - la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4071m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: afa".