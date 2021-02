Freddo, gelo e neve: a Roma e provincia sarà un weekend ghiacciato

La neve a Roma dovrebbe restare un miraggio. Gli ultimi modelli metereologici sembrano confermare quanto già mercoledì, attraverso le previsioni, sembrava evidente: un brusco calo di temperature, ma senza la necessaria umidità per il fenomeno nevoso.

Neve a Roma? Solo pochi fiocchi nelle zone più alte

Salvo sorprese quindi niente fiocchi di neve. Al massimo le zone più alte della Capitale potrebbero veder cadere qualche fiocco, ma nessun accumulo tale da poter anche lontanamente avvicinare le storiche nevicate del passato sulla Capitale. Il sito 3bmeteo.com spiega che per domani, sabato 13 febbraio è "possibile pioggia mista a neve sui quartieri nord della Capitale, Ottavia, Boccea, La Giustiniana, e su area Monte Mario Olimpico".

Allerta neve ai Castelli

Rispetto alle previsioni dei giorni scorsi sembra alzarsi anche la quota neve. Ai Castelli le associazioni di protezione civile sono pronte ad intervenire. Gli esperti di 3bmeteo.com parlano di "neve sui Castelli, possibile a Grottaferrata, Frascati, Montecompatri, Rocca Priora, Rocca di Papa, mentre avremo della possibile pioggia mista a neve sui comuni dei Castelli meridionali". Attenzione alta sulle vette più alte, Rocca Priora e Rocca di Papa. Secondo quanto si apprende mezzi di città metropolitana sono pronti ad entrare in anzione già da stasera per evitare la formazione di lastre di ghiaccio.

Rapido miglioramento nel corso del pomeriggio di sabato per una serata dal clima molto freddo. "Seguirà una domenica soleggiata", spiegano i metereologi. "Clima rigido al mattino, e freddo nel pomeriggio. Venti che soffieranno ancora tesi dai quadranti nordorientali".

L'ordinanza di inizio inverno

La sindaca Virginia Raggi, ad inizio inverno e come già avvenuto in passato, aveva firmato un'odinanza. In caso di neve, "i proprietari e gestori di stabili, durante e dopo le nevicate, dalle 8 alle 20, dovranno tenere sgomberi dalla neve i marciapiedi antistanti agli stabili stessi per una lunghezza di due metri".

Ancora, sull'acqua potabile. Nel caso di brusco abbassamento della temperatura al di sotto degli zero gradi, si raccomanda di tenere aperto il rubinetto di utilizzazione più vicino al contatore o alla bocca di erogazione o al tubo di ingresso idrico dello stabile, per evitare il congelamento e la conseguente rottura delle tubazioni idriche".