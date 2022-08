Meteo Roma: temporali in arrivo. Allerta della protezione civile

Arriva settembre e a Roma lo fa con la pioggia. Sarà infatti un giovedì di rovesci e temporali quello che attende la Capitale. Spiegano gli esperti di 3bmeteo.com che "giovedì giungeranno correnti più instabili che porteranno dei rovesci entro il mattino, e di nuovo nel corso del pomeriggio".

Anche per questo è arrivata l'allerta meteo del centro funzionale regionale che rende noto che "il dipartimento della protezione civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, giovedì 1 settembre 2022 e per le successive 18-24 ore si prevedono sul Lazio". Nella stessa nota si attendono "precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale".

Il centro funzionale regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e "ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio. La sala operativa permanente della regione Lazio ha diramato l'allertamento del sistema di protezione civile regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza".

Venerdì il tempo tornerà stabile. Per il weekend meteo "più variabile, con instabilità diurna più probabile nella giornata di domenica. Le temperature saranno in graduale calo con massime non oltre i 30°C".