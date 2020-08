Caldo a Roma: un mercoledì da bollino rosso, allerta livello 3 per il 12 agosto

Afa a Roma dove è stata diramata una allerta Livello 3 per mercoledì 12 agosto. Come informa il Comune di Roma sul proprio sito istituzionale, "Il Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio, nell'ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero della Salute, ha emesso il bollettino ondate di calore che prevede per mercoledì 12 agosto 2020 il Livello 3".

Nel dettaglio, il Livello 3 indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.

Il Campidoglio ricorda che per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni e/o interventi è possibile contattare la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, attiva H24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.