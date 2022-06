Meteo a Roma: torna la pioggia, allerta per possibili temporali e grandinate

Tregua da afa e caldo con possibili piogge e temporali. Ad emettere un avviso di condizioni meteorologiche avverse il dipartimento della protezione civile che rende noto che dalla tarda mattinata di domani "giovedì 9 giugno 2022, e per le successive 9-12 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati".

Per tale motivo il centro funzionale regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio.

Meteo a Roma 9 giugno 2022

Nello specifico sui cieli della Capitale, come prevede l'esperto meteorologo di 3Bmeteo Francesco Del Francia: "Il transito di aria più fredda alle alte quote atmosferiche determinerà l'attivazione di diffusa instabilità sul Lazio, con fenomeni sparsi a carattere di rovescio o temporale. Si inizierà verso metà/tardo mattino dal viterbese e dal reatino, poi nel pomeriggio i fenomeni muoveranno velocemente da est verso ovest, interessando parzialmente anche le coste. Attenzione, perchè puntualmente ritroveremo temporali anche forti accompagnati da grandine e violente raffiche di vento discendenti dai cumulonembi. La ventilazione media risulterà moderata/forte di maestrale sui litorali, nord-orientale altrove. Breve tregua dal caldo tra la serata del 9 e l'11 giugno; da domenica 12 ulteriore netta rimonta dell'alta pressione africana con valori diffusamente sopra i 32-33°C anche nel corso della nuova settimana".

Pertanto domani su Roma "ci attende un giovedì con instabilità pomeridiana, anche temporalesca (possibili locali grandinate); venti sino a forti settentrionali durante i temporali e successivamente (a tempo già migliorato) dalla tarda sera. Venerdì 10 noteremo bel tempo nonché una flessione (massime sui 27°C mediamente) con forti venti di tramontana/greco. Dall'11, ma più compiutamente da domenica 12 alta pressione in rinforzo con valori termici progressivamente di nuovo da piena estate".