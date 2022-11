Meteo a Roma, venerdì piogge in arrivo: le previsioni

Piogge in arrivo a Roma dal tardo pomeriggio di venerdì 25 novembre. A dirlo sono le previsioni del meteorologo Francesco Del Francia di 3bmeteo.com, che spiega: "Sono attesi fenomeni in intensificazione nella notte tra venerdì e sabato anche temporaleschi verso le coste".

Ancora piogge sino al pomeriggio di sabato con "estremi termici giornalieri sui 10-14°C", prima di un veloce miglioramento. "Forte grecale tra sabato e domenica con raffiche sui 40-60 km/h, superiori sulle aree litoranee".

Più in generale nella "seconda parte di venerdì e il pomeriggio/sera di sabato è previsto il transito di una nuova perturbazione sul Lazio con rovesci localmente forti e qualche temporale". Nel dettaglio tra il "pomeriggio e la sera di venerdì 25 saranno probabilmente le aree costiere centro-settentrionali quelle colpite dai maggiori rovesci, mentre in nottata peggiorerà ulteriormente ovunque, anche e soprattutto sul Lazio centrale. - sottolinea Del Francia - Sabato noteremo forti rovesci e locali nubifragi sul Lazio centro-meridionale, migliorerà progressivamente sull'alto Lazio complice un già sostenuto vento da nordest. Temperature massime molto contenute nelle aree piovose. Proprio il forte Grecale sarà uno dei protagonisti del tempo tra sabato e domenica con raffiche sino a 60-80 km/h sulle province di Roma e Viterbo, specie sulle aree costiere. Domenica -invece- dovrebbe trascorrere ventosa, con calo termico in medio-alta collina e montagna, ma ovunque stabile e assolata".