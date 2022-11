Meteo a Roma, torna la pioggia: è allerta anche per possibili temporali

Non è un venerdì sereno quello che si prospetta sui cieli della Capitale. La protezione civile ha diffuso il bollettino e quello che si prospetta per la giornata di venerdì, ma anche per le ore susseguenti, è un meteo tipicamente autunnale.

Le previsioni per venerdì e sabato

Come annunciato dal centro funzionale regionale, il dipartimento della protezione civile ha emesso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse. In particolare, la comunicazione indica che dalle prime ore di domani, venerdì 18 novembre e per le successive 12 ore, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su tutta la regione, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

L'allerta gialla per i temporali

La valutazione effettuata dal centro funzionale regionale, sui livelli di allerta/criticità, ha permesso di diramare un bollettino “con allerta gialla” per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutto il Lazio. Di conseguenza la sala operativa permanente della regione ha allertato il sistema di protezione civile ed ha invitato tutte le strutture compenti ad adottare gli adempimenti necessari ad affrontare le prossime ore di maltempo.

Per ogni emergenza che i cittadini riscontreranno nelle giornate di venerdì e sabato, è sempre possibile fare riferimento alle strutture comunali di protezione civile alle quali, la sala operativa regionale, fornirà il necessario supporto.