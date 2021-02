Meteo a Roma: allerta maltempo, possibili piogge e grandinate

Maltempo a Roma e nel Lazio dal primo mattino di mercoledì 10 febbraio e per le successive 18-24 ore. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile che prevede sul territorio regionale "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori orientali e meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, forti raffiche di vento e grandinate".

Inoltre, dalle prime ore di domani, e per le successive 12-18 ore, "si prevedono venti da forti a burrasca sud-occidentali con raffiche fino a burrasca forte sui settori costieri esposti e fino a tempesta sui settori appenninici".

Meteo a Roma 10 febbraio 2021

Come scrivono da 3Bmeteo, "a Roma domani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. temporaneo miglioramento al pomeriggio. piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 11.9mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 1948m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio forti e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: vento".