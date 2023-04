Meteo a Roma: le previsioni per il ponte del Primo maggio

Che tempo farà a Roma per il Ponte del Primo Maggio? Soleggiato sino a venerdì, poi Giove Pluvio potrebbe dare vita a delle precipitazioni anche importanti. Come prevede l'esperto meteorologo di 3Bmeteo, Stefano Ghisu, il bel tempo ha i giorni contati sul Lazio, con anticiclone ben saldo sul nostro territorio fino a venerdì compreso, ma in progressivo indebolimento nel corso di sabato per l'avanzare di una perturbazione che porterà piogge diffuse e rovesci nelle giornate di domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio.

Meteo a Roma Ponte Primo maggio

Venerdì 28 aprile con tempo stabile, tra sole e nubi alte irregolari, in ispessimento nel tardo pomeriggio a partire da viterbese e romano. Temperature massime entro 21-25°C. Sabato 29 aprile caratterizzato da un progressivo aumento della nuvolosità, spesso compatta, con possibilità di deboli e brevi precipitazioni entro pomeriggio su viterbese, valle del Tevere, Reatino e isolatamente sul comparto appenninico del frusinate. Temperature massime entro 20-23°C. Previsto un peggioramento delle condizioni meteo nel corso di domenica 30 aprile, con piogge diffuse entro sera a buona parte della regione; precipitazioni più frequenti e intense sulle aree interne e lungo l'Appennino, anche a carattere di rovescio su viterbese, reatino, frusinate e settori est della provincia di Roma. Piogge più contenute sul Pontino. Venti a tratti moderati da Sud-Sudest e temperature massime entro 21-23°C.

Che tempo farà il Primo maggio

Primo maggio instabile o spiccatamente instabile, con piogge e locali rovesci anche a carattere temporalesco. Clima più fresco, con temperature massime entro 17-20°C e venti moderati di direzione variabile.