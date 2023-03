Meteo a Roma: le previsioni per il weekend

Che tempo farà a Roma in questo primo weekend di aprile? Sole, anche se per le temperature primaverili bisognerà attendere. Come prevede l'esperto meteorologo di 3Bmeteo Francesco Del Francia, noteremo tre distinte fasi sul Lazio nel corso dei prossimi giorni. La prima fase, quella tra 30 marzo e 2 aprile mattina, con temperature miti e valori massimi compresi tra 18 e 22°C, ventilazione sui comparti occidentali della Regione prima sino a forte da sud-sud est (35-70 km/h) poi in rotazione a maestrale il 1

Previsioni meteo a Roma

La seconda fase tra il primo pomeriggio del 2 aprile e le primissime ore del 3 aprile prevede della dinamicità atmosferica e quindi acquazzoni e qualche temporale sparso (localmente grandinigeno); sulla carta le province di Roma e Frosinone potrebbero risultare quelle più bersagliate dall'instabilità. Dalla sera-notte venti da nord est sul viterbese.

Il meteo la prossima settimana

La terza fase risulta quella tra 3 aprile pomeriggio e 8 aprile, ove noteremo infiltrazioni di aria artica che determineranno prima un forte richiamo della tramontana (raffiche sui 50-80 km/h), poi al suo placarsi, gelate al mattino nelle valli interne negli ultimi giorni del periodo di riferimento (e quindi ad esempio anche su Viterbo, Frosinone e agro romano). Nella fase più acuta (probabilmente intorno al 4-5 aprile) le temperature risulteranno sino a 5-7°C inferiori alle medie del periodo; cappotto, sciarpa e cappello quindi che torneranno molto utili. I contesti, in questa fase, dovrebbero rimanere spesso asciutti e assolati con locale instabilità a ora più probabile verso il 6-7 aprile nell'entroterra, associata a possibili deboli nevicate in Appennino.

Pasqua e Pasquetta

Per Pasqua e Pasquetta qualsiasi discorso risulta ancora piuttosto prematuro e considerata l'evoluzione ancora incerta, seguiranno altri aggiornamenti.