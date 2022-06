Meteo a Roma, la morsa del caldo non cessa. Le previsioni: "Afa in ulteriore aumento"

La morsa del caldo non si allenta su Roma. Anche nei prossimi giorni il termometro salirà di temperatura. A dirlo sono le previsioni del meteorologo Manuel Mazzoleni, di 3bMeteo: "Ci attende una settimana all’insegna del bel tempo con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi almeno sino a domenica, salvo qualche velatura o stratificazione di passaggio. Prosegue altresì il caldo con picchi sino a 34/35°C, anche superiori in vista della prossima settimana. Afa in ulteriore aumento".

Mazzoleni aggiunge: "L'area di alta pressione di matrice africana, che ha determinato numerosi record di caldo tra Spagna, Francia e Mitteleuropa, si sposta gradualmente sul Mediterraneo centrale e sull'Italia ed entro giovedì collocherà i suoi massimi sulle regioni meridionali".

"Ci aspetta dunque una settimana di caldo intenso con temperature che potranno lievitare fino alla soglia dei 40°C al Sud ma che saranno non lontane dai 37/39°C anche al Centro Nord. Anche sul Lazio la settimana proseguirà all’insegna di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per locali velature e/o stratificazioni di passaggio nonché nubi marittime venerdì lungo i litorali. - spiega - Il caldo continuerà a farsi sentire con massime sino a 35/37°C, isolatamente anche 38/39°C, specie su agro romano, valle del Tevere e piana del Liri, con afa in aumento e rischio notti tropicali".