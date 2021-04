Meteo Roma, primavera in pausa: da domani torna l'inverno

La primavera si prende una pausa. Da martedì 6 aprile infatti il quadro metereologico assume i contorni di un ritorno dell'inverno, con temperature in brusco calo, con minime anche di tre gradi. Il quadro sull'Italia centrale di domani fornito da 3bmeteo.com è il seguente: "L'affondo di una nuova saccatura di estrazione artica porta un nuovo peggioramento su Toscana, Umbria e Lazio. Al mattino qualche pioggia sul Lazio centro-meridionale. Peggiora in modo più incisivo sull'alta Toscana con piogge e rovesci in propagazione verso Umbria e Lazio interno, anche a carattere temporalesco; non esclusa qualche grandinata. Quota neve in sensibile calo a fine evento fino a 400-700m. Temperature in temporaneo rialzo diurno sul Lazio, in netto calo dalla sera a tutte le quote. Venti in rinforzo dapprima tra Sud e Sudovest, ma in rotazione da Nordest a partire dall'alta Toscana. Mari mossi".

In particolare a Roma martedì 6 aprile cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera. "Sono previsti", spiega 3bmeteo, 4.2mm di pioggia". I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest.

E proprio i venti sono alla base dell'allerta meteo della protezione civile regionale. Previsti, secondo il bollettino della protezione civile, "venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte dai quadranti occidentali. Mareggiate lungo le coste esposte". Allerta anche per gli effetti al suolo delle piogge.

Le temperature, come detto, sono in brusco calo. Giovedì a Roma si toccheranno addirittura i 3 gradi, con una massima prevista sui 16.