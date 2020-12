Meteo Roma, in arrivo temporali: allerta gialla della protezione civile

Attesa da giorni, la perturbazione natalizia busserà alle porte della regione Lazio e della Capitale nella giornata di domani. Spiega la protezione civile della regione Lazio che " seguito delle previsioni meteo emesse dal Dipartimento della Protezione Civile in data odierna con indicazione di: "Precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati", sulla base dei fenomeni previsti, della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo, il Centro Funzionale Regionale ha valutato dalle prime ore di domani sabato 26 dicembre e per le successive 12 - 18 ore sulle zone di allerta della Regione: Zone A (Bacini Costieri Nord), B (Bacino Medio Tevere), C (Appennino di Rieti).

Nel giorno di Santo Stefano secondo gli esperti di 3bMeteo ci sarà "un'aria fredda irromperà sul centro Italia, accompagnata da piogge e rovesci con possibili nevicate a quote di medio-bassa collina, che interesseranno Lazio, Toscana, ed il particolare l'Umbria, nella notte ed al mattino".