Meteo a Roma, le previsioni per il week end del 18 e 19 marzo

Fine settimana all'insegna del bel tempo a Roma. Secondo gli esperti di 3bMeteo sabato "sarà una giornata soleggiata e mite con temperature minime intorno a 8°C e massime fino a 18°C". Qualche nube in più è attesa domenica, ma si tratterà di nuvolosità alta e stratificata che si limiterà a offuscare il cielo, in un contesto mite con valori diurni fino a 18°C. Tempo soleggiato anche nella prima parte della prossima settimana, con temperature in aumento e valori diurni fino a 23°C martedì.

Come spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, "l'alta pressione favorirà condizioni stabili nel weekend, con temperature in aumento su valori ormai primaverili e massime che potranno sfiorare localmente i 20°C: "La settimana tuttavia si concluderà con un certo aumento della nuvolosità domenica, per il passaggio della coda di una perturbazione di origine atlantica in scorrimento a latitudini più settentrionali. Sul Lazio tuttavia si limiterà a dar luogo a qualche locale debole pioggia solo sulla provincia di Viterbo, mentre sulle provincie meridionali si assisterà soltanto al transito di nubi alte e sottili".

"Lunedì - conclude Badellino - la coda della perturbazione sfilerà verso est e la settimana comincerà all’insegna della stabilità atmosferica con temperature in aumento giorno dopo giorno, tanto che tra martedì e mercoledì si potranno raggiungere valori anche di 22/23°C. Possibile ritorno di qualche pioggia giovedì, ma da confermare".