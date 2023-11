L'inverno sta arrivando: prima neve al Terminillo e sul Monte Livata

Il maltempo degli ultimi giorni ha fatto arrivare la neve su tutto il territorio laziale, per le felicità degli sciatori. Venerdì sono caduti i primi fiocchi a Terminillo così come in alcune località del frusinate e di Roma. Forte grandinata, invece, a Rocca di Papa ai Castelli.

Neve a Terminillo

Come riporta Meteo Lazio, venerdì è stato innevato Pian de’ Valli a Terminillo, sorta di “quartier generale” degli sportivi della montagna. Qui sono concentrate tantissime strutture alberghiere che, dopo il caldo anomalo degli ultimi mesi, possono cominciare a guardare con fiducia alla stagione invernale. L’avvio degli impianti è previsto per metà dicembre e le prime nevicate sono un ottimo segnale per il futuro. Sempre nel reatino, innevati i Monti della Laga, visibili chiaramente da matrice.

Neve a Monte Livata

Monte Livata, la montagna dei romani nei Monti Simbruini, è stata interessata da forti nevicate durante la serata di venerdì 3 novembre. Intorno alle 22, come testimonia il video di Antonio Orlandi di Meteo Lazio, si è verificata una precipitazione di “neve tonda”, con le temperature scese a 2°.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Maltempo ai Castelli Romani

Sembrava fosse caduta anche qui la neve, evento non raro. Su Rocca di Papa, invece, si è abbattuta una violenta grandinata, in particolare in località Campi d’Annibale, come riporta Meteo Rocca di Papa. A gennaio del 2023, erano stato proprio le città dei Castelli a far registrare le prime nevicate del nuovo anno https://www.romatoday.it/meteo/neve-castelli-romani-19-20-gennaio-2023.html , con precipitazioni più copioso proprio in località Campi d’Annibale.

Neve nel frusinate

Tanta la neve in alcune località in provincia di Frosinone. La conca di Campocatino, a Guarcino, ha fatto registrare una temperatura di 0.2° ed è stata imbiancata dalla neve. “Il freddo comincia ad entrare diffusamente su tutto il territorio – scrive Meteo Lazio - con una variazione media negativa di circa -8/-9°C rispetto a ieri sera”. alle 21:30, poi, neve anche a Campo Staffi, a Filettino, come segnalato dal Rifugio Viperella.