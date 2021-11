Meteo, arriva il gelo: graupel nella provincia di Roma e neve nel Lazio

Neve, ghiaccio e graupel a Roma e in diverse province dei comuni del Lazio. Questo lo scenario visibile dalle prime ore di questa mattina nel territorio intorno alla Capitale. Numerose le segnalazioni, soprattutto ad alte quote. Graupel, ossia la neve tonda mista a pioggia gelata, è scesa tra Lariano e Velletri su via Ariana, a Velletri, Frattocchie, Rocca di Papa e Rocca Priora, ma anche sui Pratoni del Vivaro.

Fenomeno che si è visto anche a nord di Roma nei pressi della Valle del Tevere e Campagnano di Roma stanno diminuendo le temperature con valori termici di poco sopra i 5°C a quote basso collinari. Tante le segnalazioni sulla pagina Meteo Lazio e Meteo Cloud. Imbiancate anche le montagne come sul Monte Guadagnolo e nell'area del territorio dei Monti Lucretili (provincia nord est della Capitale). Neve anche a Viterbo, Rieti e nel frosinate. Fiocchi con tuoni a San Lorenzo Nuovo (VT) a 500 metri appena a nord del lago di Bolsena.

Diverse anche le strade nel Lazio già imbiancate o ghiacciate, come sottolinea Astral Infomobilità. Neve sulla SR 312 Castrense dove sono attivi mezzi spazzaneve di Astral spa dal km 30 al 40. Neve anche sulla SR 521 Di Morro dove i mezzi spazzaneve di Astral spa sono attivi tra i km 16 e 25 e sulla SP144 Maremmana all’altezza di San Lorenzo Nuovo. Neve anche sulle strade regionali 509 Di Forca d’Acero, 627 Della Vandra, 666 Di Sora dove sono attivi mezzi spazzaneve di Astral Spa. "Prestare attenzione", il monito.