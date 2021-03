Neve alle porte di Roma, calano le temperature: le previsioni per i prossimi giorni

A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio

Calano le temperature e, alle porte di Roma, arriva anche la neve. Tante le segnalazioni riportate da Meteo Lazio che raccontano di fiocchi caduti a a Manziana, in provincia della Capitale, ad una altitudine 350 metri circa. Segnalazioni che arrivano anche da alcune province più a nord del Lazio come l'intenso rovescio di neve registrato anche nei pressi di Oriolo Romano.

Ieri, analoghi fenomeni si sono presentati anche a Capranica Prenestina, in provincia di Roma, sui Monti Prenestini, Simbruini ed Ernici, nonché sulle località a ridosso dei Monti Aurunci e a Palombara Sabina. Fiocchi che sono caduti anche i Campi di Annibale, nella zona alta di Rocca di Papa, e Rocca Priora.

A Roma, invece, secondo gli esperti di 3bMeteo nei prossimi giorni sono attese ore variabili "con nubi irregolari che si alterneranno a schiarite; avremo anche la possibilità per qualche breve pioggia o rovescio, il tutto in un contesto climatico abbastanza freddo, con minime intorno ai 2-3°C e massime in genere non oltre i 13-14°C. Tempo uggioso dal sapore quasi invernale tra venerdì e sabato con nubi diffuse e qualche debole pioggia. Da segnalare neve in Appennino anche sotto gli 800 metri. Da domenica progressivo miglioramento".