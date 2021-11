Nevica in provincia di Roma, imbiancate diverse zone dei Castelli Romani

La neve si affaccia in provincia di Roma. Non solo nella notte tra domenica e lunedì, ma anche oggi alcuni fiocchi sono caduti a Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa e Rocca Priora. Imbiancati i Pratoni del Vivaro e Campi di Annibale. Già alle prime luci dell'alba grandine mista a neve, il cosiddetto graupel, ha ricoperto prati, auto, strade e piazze periferiche dei Castelli Romani.

Neve alle 12 anche sulle zone dai 700 metri di altitudine dei Castelli. Fiocchi anche sugli altipiani di Arcinazzo Romano, oltre gli 800 metri di quota, e a Rocca di Papa nel pomeriggio con accumulo a oltre 800 metri. Tante le segnalazioni delle stazioni di meteo e territorio Rocca di Papa, Meteo Lazio e Meteocloud.

Mobilitate e allertate le protezioni civili unitamente alle forze dell'ordine ordine per le prossime 24 - 36 ore. A Roma, invece, stando alle previsioni degli esperti di 3bMeteo si segnalano cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata rapido rasserenamento. La minima sarà di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1124m.