Meteo, a Roma arriva il freddo. Si abbassa la quota neve

Dopo una fine anno decisamente primaverile ed un inizio 2022 con temperature tutt'altro che invernali, è in arrivo a Roma e nel Lazio una perturbazione che porterà ad un abbassamento delle temperature e ad un cambio dello scenario, con una quota neve decisamente più bassa rispetto all'attuale. Sembrano lontanissimi i tempi in cui la befana portava la neve nella Capitale. Storica la nevicata del 1985, bissata poi a stretto giro. I romani oggi, per vedere la neve, hanno dovuto fare diversi chilometri salendo fino al monte Livata oppure puntando verso Leonessa, per rimanere nel Lazio.

Cosa accadrà nei prossimi giorni? Le speranze di vedere la neve a Roma sono praticamente pari a zero. Scrutando però i monti vicini, anche quelli più bassi, uno scenario imbiancato non è affatto da escludere. I volontari di ReteMeteoAmatori spiegano che "nel weekend dell'8-9 gennaio insisteranno correnti più fredde dai quadranti settentrionali di origine artica che determineranno ancora temperature in linea con il periodo o per lo più al di sotto. Nella giornata di domenica arriverà poi la perturbazione numero 2 del mese di gennaio, che favorirà lo sviluppo di nuove condizioni meteo perturbate sulla nostra penisola. Per quanto riguarda il Lazio, avremo tempo perturbato con deboli precipitazioni che risulteranno a carattere nevoso nelle aree interne, specie lungo la dorsale Appenninica con quote tra i 600/900m, (localmente a quote inferiori, in caso di fenomeni più intensi). Sulla Capitale, in particolare nella giornata di domenica, avremo precipitazioni sparse, più probabili tra tarda mattinata e pomeriggio, con ventilazione in rotazione da Ovest - Sud-Ovest fin tesa".

Gli esperti del sito web 3bmeteo.com confermano domenica a Roma sono previste "nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. rasserena in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1530m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest".

Per venerdì 7 gennaio a Roma "cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1600m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presenti". Sabato sempre 3bmeteo.com prevede "cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1462m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente".