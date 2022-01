Nevica in provincia di Roma, fiocchi cadono in diverse zone dei Castelli Romani

La neve si affaccia in provincia di Roma. Nella notte fiocchi sono caduti a Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa e Rocca Priora. Imbiancati i Pratoni del Vivaro e Campi di Annibale.

Nella serata, come si nota da diverse segnalazioni fatte sui social da Meteo Lazio, Meteo Rocca di Papa e Meteo Roma e Castelli, si sono segnalate "imbiancate" di rilievo a Rocca Priora dove la temperatura è andata sotto lo zero e a Monte Compatri. Qui, seppur debolmente e la neve si è posata sulle auto, tingendo tutto di bianco. Leggera "spolverata" anche ai pratoni del Vivaro sui Colli Albani. Precipitazioni deboli a tratti moderate hanno permesso leggeri accumuli sui prati e sulla parte più alta della piana. Neve segnalata anche sui Monti Prenestini come testimonia la webcam di Monte Guadagnolo a 1218 metri.

Mobilitate e allertate le protezioni civili unitamente alle forze dell'ordine ordine per le prossime 24 - 36 ore. A Roma, invece, stando alle previsioni degli esperti di 3bMeteo lunedì ci sarà tempo stabile con cieli parzialmente nuvolosi per velature sparse. Temperature massime entro i 10-12°C, in aumento le minime. Venti in rinforzo dai quadranti settentrionali con possibili raffiche fino a 50 km/h.