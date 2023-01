È arrivata la neve. Notte bianca intorno a Roma. Notizie e aggiornamenti

Primi fiocchi di neve del 2023 anche alle porte di Roma e a quote piuttosto basse. Partita nel tardo pomeriggio, sul Monte Faete, la neve è arrivata anche nei comuni dei Castelli Romani come hanno raccontato diversi cittadini che hanno segnalato i fiocchi sul canale Telegram di Meteo Lazio - Segnalazioni.

Dove ha nevicato ai Castelli Romani

La leggera nevicata le zone più alte dei comuni di Rocca di Papa e Rocca Priora, ma anche Monte Porzio Catone, Ariccia, Albano e Velletri. Deboli gli accumuli a terra, favoriti dal calo drastico delle temperature.

Nella zona dei Campi di Annibale, invece, la nevicata è stata più copiosa. Le precipitazioni sono durate per qualche minuto, per poi tramutarsi in grandine o pioggia. Nelle prossime ora è atteso un altro abbassamento delle temperature con altre nevicate previste.