Domani arriva la neve a Roma? Atteso un brusco calo delle temperature: le previsioni

Arriva la neve a Roma? Domani nevicherà sulla capitale? In molti se lo chiedono visto anche il vortice freddo di origine balcanica che attraverserà da est ad ovest il centro Italia nella notte tra martedì e mercoledì, portando neve a bassa quota, a tratti anche in pianura. Secondo gli esperti di 3bMeteo nella notte tra martedì e mercoledì "un vortice di aria molto fredda verrà proiettato velocemente sul Mediterraneo centrale attraverso l'Adriatico e si tufferà sul Tirreno, generando una recrudescenza dell'instabilità nella primissima parte della giornata sulle regioni centrali".

Ne conseguirà "un calo delle temperature e la comparsa di nevicate a quote molto basse, a tratti anche a quote di pianura". Si tratterà comunque di un passaggio molto rapido, tanto che in giornata si andrà già verso un miglioramento. Secondo i meteorologi, sono attesi "veloci rovesci di neve tra notte e primo mattino fino sul Lazio, in particolare su viterbese e reatino. Neve anche sui Castelli Romani e fiocchi misti a pioggia non esclusi per qualche ora prima dell'alba fin su Roma".

La fascia da segnare, è quella tra le 3:30 del mattino e le 6:30. Nella situazione attuale, non sono quindi esclusi fiocchi coreografici a Roma e, probabilmente, un po' di graupel, ossia la neve tonda mista a pioggia gelata. Gli esperti di 3bMeteo, per quanto riguarda Roma, aggiungono: "Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1719m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio forti e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: vento".

Che si posi o no, il fenomeno metereologico comporterà comunque conseguenze. I fiocchi di neve, uniti al freddo e alla pioggia che nella notte potrebbe cadere, potrebbero portare una serie di problematicità, tra cui il ghiaccio sull'asfalto. Stando all'ordinanza firmata da Gualtieri a metà dicembre, in caso di neve su tutte le strade del territorio di Roma capitale, "fatti salvi eventuali specifici divieti di circolazione adottati nella contingenza dell'evento con provvedimenti emessi dall'Amministrazione Capitolina o da altro ente preposto", la circolazione sarà "consentita ai soli veicoli provvisti di pneumatici invernali ovvero che abbiano a bordo antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e su ghiaccio da utilizzare in caso di necessità", mentre in caso di imbiancate bisognerà "provvedere ad autorizzare tutti i conducenti di taxi a protrarre l'orario di lavoro anche oltre la normale pianificazione dei turni prevista dalle vigente regolamentazione".

In caso di "ghiaccio" invece, il sindaco ordina al dipartimento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana, nonché ai singoli municipi e alle aziende erogatrici di pubblici servizi di "porre in essere adeguati interventi finalizzati alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e alla preservazione e custodia dei beni". Non è escluso anche l'impiego della protezione civile a tutela delle strade, per evitare ghiaccio quando gli automobilisti percorreranno le arterie per raggiungere i posti di lavoro o per accompagnare i figli a scuola.