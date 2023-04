Meteo a Roma: le previsioni per la settimana che precede la Pasqua

Freddo e pioggia. Questo il meteo che si prospetta a Roma e nel Lazio in questa settimana che precede la Pasqua. Come prevede l'esperto meteorologo di 3Bmeteo Stefano Ghisu, i prossimi giorni saranno caratterizzati dal transito di fredde correnti di estrazione artico-continentale, complici di un progressivo peggioramento su parte dell'Italia, contestualmente a un forte calo delle temperature e a un netto rinforzo dei venti dai quadranti nord est.

Meteo a Roma e nel Lazio

Sul Lazio noteremo un mercoledì instabile con piogge intermittenti localmente a carattere di rovescio o temporale, in un contesto climatico invernale. Precipitazioni previste su gran parte del territorio, in particolare entro il mattino su viterbese, Valle del Tevere e reatino, mentre sul territorio di Roma ritroveremo piogge a tratti nel corso della giornata; più frequenti tra pomeriggio e sera su Latina e Frosinone. Clima freddo, con nevicate a partire dai 600-800m entro il mattino, qualche fiocco coreografico sin verso i 400-500m sul viterbese. Giovedì stabile e in prevalenza soleggiato, salvo annuvolamenti sul basso Lazio, associati a qualche isolato piovasco nel pomeriggio. Clima freddo nottetempo ed al mattino. Venerdì inizialmente soleggiato, segue un graduale peggioramento per l'avanzare di nuova perturbazione, con aumento della nuvolosità dal pomeriggio e prime possibili piogge in serata sul viterbese.

Le previsioni per il weekend di Pasqua

Sabato a tratti instabile, almeno nella prima parte, con piogge sparse e qualche rovescio. Tendenza per Pasqua e Pasquetta ancora incerta: le giornate dovrebbero presentarsi variabili, tra sole e nuvolosità irregolare, con instabilità pomeridiana associata a locali acquazzoni più probabile nell'entroterra e lungo l'Appennino.