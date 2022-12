Meteo a Roma: le previsioni per la settimana che porta al Natale

Una settimana con cielo sereno e clima mite. Queste le previsioni meteo per i giorni che precedono la vigilia e le successive feste di Natale. Come prevedono gli esperti di 3Bmeteo, archiviata la parentesi instabile della settimana scorsa, sulla Penisola le condizioni meteo sono gradualmente migliorate grazie all'espansione dell'anticiclone. Con esso anche le temperature sono tornate a salire, riportando i valori in linea con le medie stagionali. In particolare, sul Lazio il meteo della settimana sarà ancora caratterizzato da un clima prevalentemente asciutto. Tuttavia, l'arrivo di correnti umide atlantiche tenderanno a portare degli annuvolamenti nel corso della settimana, specie tra mercoledì e la vigilia di Natale, con al più qualche breve e isolato piovasco sul viterbese nella giornata di giovedì.

Meteo a Roma settimana prima di Natale

Le nubi, prevedono ancora da 3Bmeteo, interesseranno prevalentemente le provincie centro-settentrionali, lasciando maggiori aperture tra pontino e frusinate. Durante il weekend le condizioni dovrebbero ulteriormente migliorare grazie alla spinta dell'anticiclone da ovest che porterà più sole e clima prevalentemente asciutto. Le temperature saranno stabili o in lieve rialzo, specie nei valori minimi. I venti soffieranno prevalentemente dai quadranti meridionali, risultando a tratti moderati lungo le coste. Mare generalmente poco mosso.