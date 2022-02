Meteo a Roma: le previsioni per sabato 26 e domenica 27 febbraio

Che tempo farà a Roma nel weekend? Ad indicare i possibili scenari sui cieli della Capitale per i prossimi sabato 26 e domenica 27 febbraio l'esperto di 3Bmeteo Lorenzo Badellino. Secondo il metereologo, una perturbazione in discesa dal nord Europa eroderà nelle prossime ore il campo di alta pressione che ha favorito le ultime giornate di bel tempo. Determinerà un peggioramento sul Lazio già dalla serata di venerdì, ma sarà nel corso di sabato che scivolando verso sud impegnerà soprattutto le zone interne della regione, con episodi di maltempo. L’aria fredda che spingerà il fronte verso sud determinerà anche un sensibile abbassamento delle temperature nel weekend e del limite delle nevicate sull’Appennino, previste fino a quote collinari.

Domenica 27 febbraio il fronte si sposterà verso sud sotto la spinta di intense correnti settentrionali. Il tempo migliorerà, ad eccezione delle zone più interne appenniniche, dove permarranno addensamenti irregolari. Il weekend sarà caratterizzato inoltre da una sostenuta ventilazione settentrionale, con raffiche che in mare aperto daranno luogo a burrasche.

Meteo a Roma 26 e 27 febbraio 2021

Per quanto concerne nel dettaglio la città di Roma, bel tempo venerdì con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi e temperature minime sui 7°C, massime intorno a 16°C. Sabato giornata inizialmente instabile con piogge e qualche rovescio nella notte, in attenuazione già dal mattino con tendenza a schiarite anche ampie. Ventoso per sostenute raffiche settentrionali e temperature in deciso calo, con minime intorno a 5°C e massime non oltre gli 11°C. Domenica giornata in prevalenza soleggiata ma ventosa, per tese raffiche settentrionali. Fresco con minime sui 5°C e massime intorno a 12°C.