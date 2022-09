Meteo a Roma: dopo la pioggia anche il vento, ancora mareggiate lungo le coste

Prima la pioggia, poi il vento, accompagnato ancora da temporali. Ancora maltempo a Roma e nel Lazio, dopo l'allerta diramata per la giornata di oggi - lunedì 27 settembre - il dipartimento della protezione civile, a seguito dell'allertamento del sistema di protezione civile regionale, ha diramato una allerta gialla per "allerta vento dalla serata di martedì 27 settembre e per le restanti 12 ore". Come si legge sul portale istituzionale del comune di Roma, sul Lazio si prevedono venti forti dai quadranti occidentali con rinforzi fino a burrasca. Mareggiate lungo le coste esposte.

Mareggiate ad Ostia e Fregene

Ondata di maltempo su Roma e nel Lazio che nel fine settimana ha già provocato parecchi danni sul litorale ad Ostia, dove le spiagge e gli stabilimenti sono stati bersagliati da una violenta mareggiata ed anche a Fregene, nel comune di Fiumicino, dove il mare ha scavato sotto gli stabilimenti.

Meteo Roma 28 settembre

Per quanto riguarda la giornata di domani, mercoledì 28 settembre come prevedono gli esperti di 3Bmeteo, "a Roma domani giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3370m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da ovest-sudovest. Nessuna allerta meteo presente".