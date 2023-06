Meteo a Roma e nel Lazio: allerta per la giornata di sabato

Dopo una settimana di caldo e bel tempo possibili piogge domani a Roma e nel Lazio. Lo rende noto l'agenzia regionale di protezione civile che ha emesso una nuova allerta gialla dal mattino del 24 giugno e per le successive 6-9 ore. Si prevedono sul Lazio precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale a evoluzione diurna, con quantitativi cumulati deboli fino a puntualmente moderati.

Meteo a Roma sabato 24 giugno

Come prevedono gli esperti di 3Bmeteo, a Roma domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. rasserena in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3830m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da nord-nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da sudest.