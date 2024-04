Meteo a Roma: sabato con la pioggia, allerta per temporali

Pioggia e temporali a Roma e nel Lazio. La direzione emergenza della protezione civile della Regione ha emesso un'allerta gialla per la mattina di domani - sabato 20 aprile - e per le successive 12-18 ore. Si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale specie sui settori meridionali.

Meteo a Roma 20 aprile 2024

Come spiegano gli esperti meteorologi di 3bmeteo, a Roma domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1984m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da sud-sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da nord.