Meteo a Roma e nel Lazio: possibile piogge e grandinate, allerta della protezione civile

Da dodici a 30 ore. Possibili piogge e grandinate a Roma e nel Lazio con la protezione civile che emesso, estendendo quelli di giovedì, un avviso di condizioni metereologiche avverse anche alla gioranta di sabato 17 luglio, con indiciazione che dal pomeriggio di "venerdì 16 luglio e per le successive 30 ore si prevedono sul Lazio precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, in particolare sulle zone interne".

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio.

Meteo a Roma sabato 17 luglio 2021

Come prevedono gli esperti di 3Bmeteo, "a Roma domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata, sono previsti 10mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord".