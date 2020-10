Meteo a Roma e nel Lazio: mercoledì possibili piogge e temporali, allerta della Protezione Civile

Ancora pioggia a Roma e nel Lazio. Dopo il tempo sereno che ha accompagnato questi primi due giorni della seconda settimana di ottobre il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dal primo mattino di mercoledì 7 ottobre 2020, e per le successive 9-12 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio.

Le previsioni di 3Bmeteo per mercoledì 7 ottobre

Secondo le previsioni di 3Bmeteo, a Roma domani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 5.4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 2882m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.