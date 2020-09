Meteo a Roma: le previsioni per martedì 22 settembre

Piogge la mattina e miglioramenti nel pomeriggio. Sono le previsioni di 3Bmeteo per la giornata di martedì 22 settembre nella Capitale. "A Roma - si legge sul portale metereologico - oggi cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. , sono previsti 1.2mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 18.5°C, lo zero termico si attesterà a 3359m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo a Roma e nell'hinterland 22 settembre 2020

Infiltrazioni umide continuano ad alimentare una circolazione depressionaria che apporta variabilità associata a rovesci o temporali più frequenti sulle zone interne di Toscana, Lazio e sull'Umbria, ma con fenomeni occasionalmente anche sulle coste tirreniche. Temperature in ulteriore calo, con massime prossime ai 23-25°C. Venti deboli variabili al mattino, tendenti a disporsi tra Sud e Sudovest al pomeriggio. Mari poco mossi o localmente mossi al largo.

La webcam in diretta da piazza San Pietro

"Si apre una fase instabile per il Lazio. Nei prossimi giorni nubi irregolari si alterneranno a brevi parentesi assolate, ma con possibilità di qualche rovescio o temporale sparso, anche su Roma. Tra venerdì e sabato è poi attesa una perturbazione atlantica piuttosto incisiva con ulteriori piogge e rovesci, accompagnati da un deciso rinforzo dei venti dapprima di Scirocco, poi di Libeccio. Stop al caldo anomalo con temperature in calo, sebbene durante le fasi assolate si potranno ancora sfiorare i 27°C in città".