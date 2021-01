Meteo a Roma e nel Lazio: pioggia e vento in arrivo, torna il maltempo in città

Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio di giovedì

Pioggia e vento in arrivo a Roma e nel Lazio. A determinare il maltempo l'avanzata del flusso perturbato atlantico che raggiungerà l'Italia con una serie di perturbazioni che, a fasi alterne, ci accompagneranno fino alla fine della settimana.

Come prevedono da 3bMeteo, a Roma, a partire da giovedì 21 gennaio, si prevedono "nubi in aumento e qualche debole precipitazione nel corso della seconda parte della giornata. Seguiranno ancora giornate nuvolose con tratti piovosi, localmente moderati. Minime intorno i 9/10°C, massime sui 14/16°C".

Meteo a Roma 22 gennaio 2021

Per quanto concerne la giornata di venerdì 22 gennaio, a Roma, sono previsti "cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 1973m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud".