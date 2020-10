Meteo a Roma: cieli nuvolosi a partire da venerdì, possibili piogge nel weekend

Dopo due giorni di bel tempo da sabato potrebbe tornare la pioggia con cieli nuvolosi a partire da venerdì. Sono le previsioni di 3Bmeteo a partire da domani, con possibili piogge anche con rovesci temporaleschi previste per il 3 ottobre. Domenica ancora tempo instabile con cieli parzialmente nuvolosi.

Le prevsioni meteo per il 2 ottobre 2020 a Roma

In particolare nella Capitale, per la giornata di venerdì 2 ottobre sono previste nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3595m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: vento.

Le previsioni meteo per sabato 3 ottobre a Roma

Pioggia con possibili rovesci temporaleschi saranno invece possibili a partire da sabato 3 ottobre. Nel dettaglio nella Città Eterna sono previsti cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 20.7mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3616m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud.

Meteo a Roma domenica 4 ottobre 2020

Miglioramenti sono previsti invece per la giornata di domenica 4 ottobre con nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 1.4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2721m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud.