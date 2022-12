Meteo a Roma: ponte dell'Immacolata sotto la pioggia, allerta della protezione civile

Che tempo farà a Roma in questo Ponte dell'Immacolata? Pioggia e maltempo. Lo rende noto il dipartimento della protezione civile che ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di venerdì 9 dicembre 2022 e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati fino a moderati su tutta la regione.

Il centro funzionale regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali su tutto il Lazio.

Meteo a Roma Ponte dell'Immacolata

Come prevedono gli esperti di 3Bmeteo, a Roma venerdì 9 dicembre "nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2677m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da sud-sudest, al pomeriggio forti e proverranno da sud-sudest. Allerte meteo previste: vento".

Sabato 10 dicembre, sempre secondo le previsioni di 3Bmeteo: "giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 31mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2318m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da sud, al pomeriggio forti e proverranno da sud. Allerte meteo previste: vento".