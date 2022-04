Meteo a Roma a Pasqua: allerta gialla per vento

Che tempo farà a Roma e nel Lazio a Pasqua e Pasquetta? Sereno ma con possibili raffiche di vento e mareggiate lungo la costa. Lo rende noto il dipartimento della protezione civile che prevede, dalla tarda serata di sabato 16 aprile 2022 - e per le successive 24-36 ore - sul Lazio venti da forti a burrasca, dai quadranti settentrionali. Mareggiate lungo le coste esposte.

Meteo a Roma 17 e 18 aprile 2022

Il Centro funzionale regionale ha effettuato la valutazione dei "livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per vento su tutte le zone di allerta del Lazio".

Come prevedono da 3Bmeteo, "a Roma oggi (16.04.2022) cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi associati a deboli piogge in serata, è previsto 1mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3084m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest".

Meteo a Roma a Pasqua

Sempre da 3Bmeteo, per quanto concerne il giorno di Pasqua, prevedono per domenica 17 aprile 2022, "cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 1858m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: vento".