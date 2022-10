Le previsioni meteo a Roma per sabato 8 e domenica 9 ottobre

Sarà un weekend stabile e in prevalenza soleggiato a Roma, con cieli al più poco nuvolosi. A dirlo è Lorenzo Badellino, esperto metereologo di 3bmeteo.com. "Il clima si manterrà gradevole e mite per il periodo, con temperature massime fino a 25/26°C. - spiega - La nuvolosità andrà aumentando però nella giornata di lunedì, tanto che già dalle prime ore sono attese alcune deboli piogge, destinate comunque ad esaurirsi in serata. Le temperature perderanno alcuni gradi nei massimi a causa della maggior presenza di nuvolosità e non supereranno i 22°C. Variabilità nei giorni successivi con schiarite alternate a temporanei annuvolamenti, associati a qualche piovasco. Poche variazioni delle temperature, con massime spesso intorno a 22/23°C".

Più in generale l'anticiclone "che ha determinato condizioni di stabilità in settimana e clima mite proteggerà il Lazio fino al weekend, anche se nel corso di domenica la nuvolosità andrà gradualmente aumentando. Dall’inizio della prossima settimana subirà un certo indebolimento, sotto la spinta del flusso perturbato atlantico che cercherà di abbassarsi di latitudine".

"Pur non riuscendo a sfondare con decisione fino alle latitudini mediterranee, sarà comunque in grado di trasportare correnti occidentali umide verso la nostra regione, responsabili di un’intensificazione della nuvolosità e anche di qualche pioggia nella giornata di lunedì. Il clima si manterrà tutto sommato mite, anche seda lunedì la maggior presenza di nuvolosità determinerà un lieve calo delle temperature diurne".