Meteo a Roma: domani torna la pioggia e scatta l'allerta gialla

A Roma, dopo le folate di vento di ieri che hanno causato crolli di alberi in città, oggi sarà una giornata all'insegna del bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Restano però basse le temperature a scandire un calo termico importante. Domani, invece, tornerà la pioggia.

"A Roma sono attesi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 11mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud".

L'allerta meteo

Proprio in vista della giornata di maltempo l'agenzia regionale di protezione civile del Lazio ha emesso "un'allerta gialla dalla serata di domani, lunedì 27 novembre 2023 e per le successive 18-24 ore. Si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sui settori centro-meridionali".

Calano le temperature

Durante la giornata di oggi, come spiegano gli esperti di 3bMeteo, la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 0°C. Il termometro è andato sottozero, nella notte, nella periferia di Roma. Il motivo "una grossa saccatura ricolma di aria artica interessa l'Europa orientale", spiegano i meteorologi.

Sul gruppo Meteo Lazio, in tanti hanno postato i rilevamenti termici: "Queste le rilevazioni dalla nostra rete nell'area romana: Csoa Forte Prenestino -2.0°C; Valle Muricana -1.6°C; Labaro -1.3°C; Roma Ipogeo Degli Ottavi -1.0°C; Roma Tomba Di Nerone - Veientana -0.7°C; Roma Cassia-Giustiniana -0.7°C; Roma Tor Carbone -0.4°C".