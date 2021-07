Meteo a Roma e nel Lazio, attesi due giorni di pioggia: le previsioni

Domenica e lunedì saranno all'insegna del maltempo. Torna la pioggia a Roma, almeno è questo quanto emerso dalle prevesioni degli esperti di 3bMeteo in città: "Su Roma noteremo una domenica variabile tra sole e nubi sparse, con temperature che torneranno su normali valori estivi; non sono escluse brevi precipitazioni nel pomeriggio. Lunedì di nuovo instabile nel pomeriggio, con possibili temporali, ma seguirà un miglioramento nei giorni a seguire con temperature massime in aumento", spiegano.

In particolare, a Roma oggi sono attesi "cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. rasserenamenti in serata, sono previsti 3mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3638m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente".

Lunedì 19 luglio, invece, "cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. rasserena in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4189m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest".