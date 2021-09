Meteo a Roma: possibili piogge e temporali nel pomeriggio

Possibili piogge e temporali a Roma e nel Lazio nel pomeriggio di mercoledì 8 settembre. Lo rende noto il Comune di Roma a seguito dell'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale che prevede dal pomeriggio di oggi e per le successive 6 ore "precipitazioni isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle zone interne, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati".

Sulla base dei fenomeni previsti, il Centro Funzionale Regionale ha valutato sulle Zone di Allerta della Regione: Allerta gialla idrogeologica per temporali sulle Zone di Allerta: B (Bacino Medio Tevere), E (Aniene).

Meteo a Roma 8 settembre 2021

Come prevedono gli esperti di 3Bmeteo, "a Roma oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata, sono previsti 8mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3286m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest".